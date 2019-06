Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στους Νετς, με την διαφαινόμενη άφιξη του Ίρβινγκ, και μία μία οι ομάδες του «χτυπούν» την πόρτα.

Μετά τους Τζαζ, Λέικερς, Κινγκς, Κλίπερς, Μπουλς και Σανς, τώρα στο... παιχνίδι μπήκαν και οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν σοβαρές ελπίδες να τον αποκτήσουν.

The Timberwolves believe they have a potential pathway to make space and sign D'Angelo Russell in Free Agency, per @ESPN.

