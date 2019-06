Στο summer league με τους Κινγκς ο Χόλις Τόμπσον (pic)

Ο Χόλις Τόμπσον μετά τον Ολυμπιακό βρήκε πέρυσι για λίγα ματς... καταφύγιο στη Γερμανία.

Ο ίδιος πάντως προσπαθεί α επιστρέψει στο ΝΒΑ και για αυτό το λόγο βρήκε θέση στο ρόστερ των Κινγκς για το summer league.

Former Sixers forward Hollis Thompson has committed to summer league with the Sacramento Kings, source tells @HoopsRumors.

