«Ο Πιτίνο θέλει να δουλέψει στο ΝΒΑ» (pic)

Μετά το «όχι» του Hall Of Famer στους «πράσινους» προκειμένου να συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, φαίνεται πώς έχει στρέψει ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον του για να επιστρέψει στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος επιβεβαίωσε -ουσιαστικά- το ρεπορτάζ του gazzetta.gr το βράδυ της Πέμπτης (20/6) που έκανε λόγο ότι «κάτι περιμένει από το ΝΒΑ», ο Πιτίνο θέλει να βρει ρόλο είτε προπονητή, είτε ακόμα και συμβούλου.

ESPN story on Rick Pitino turning down executive and coaching offer to return to Greece, focusing on finding another chance in the NBA. https://t.co/Yb1uRiddMz

