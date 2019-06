Στους Νάγκετς μέσω Χιτ ο Μπολ Μπολ (vids)

Μέχρι και την «κρίσιμη» ημέρα, που τα νεαρά «αστέρια» του μπάσκετ περιμένουν για να τα επιλέξει μια ομάδα του ΝΒΑ για να ζήσουν το όνειρό τους, ο Μπολ Μπολ έδειχνε να είναι ψηλά στις προτιμήσεις.

Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς ο κόσμος μπορεί να τον αγαπά, αλλά οι ομάδες προτίμησαν να τον... προσπεράσουν στον πρώτο γύρο.

Ο ίδιος επελέγη τελικά στο Νο44 από τους Μαϊάμι Χιτ, αλλά κατέληξε μέσω trade στους Ντένβερ Νάγκετς.

Η απογοήτευσή του ήταν παραπάνω από φανερή, καθώς περίμενε η βραδιά να είχε άλλη εξέλιξη, αλλά ο ίδιος δήλωσε πεισμωμένος και αποφασισμένος να αποδείξει σε όλους πόσο λάθος έκαναν.

OFFICIAL: The Miami HEAT has acquired a 2022 second round draft pick and cash considerations from the Denver Nuggets in exchange for the draft rights to Bol Bol, who was selected by the HEAT in the second round of tonight's #NBADraft (44th overall). pic.twitter.com/fBWNxM6C6Q — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 21 Ιουνίου 2019

"At that point, it was a guy we had much higher on the board and we thought it was worth the risk."-Tim Connelly on Bol Bol. #MileHighBasketball pic.twitter.com/9dh4NnhI0J — Denver Nuggets (@nuggets) 21 Ιουνίου 2019

Nuggets fans, here's what you're getting in 7-foot-3 Bol Bol pic.twitter.com/jhjAWvgpOe — ESPN (@espn) 21 Ιουνίου 2019