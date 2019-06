Ο Ζάιον Ουίλιαμσον είναι το Νο. 1 του Draft για το 2019, με τους Πέλικανς να τον επιλέγουν.

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης, είχε την πρώτη επιλογή των φετινών draft κι επέλεξε τον ύψους 2.01 PF/C.

IT'S OFFICIAL!

Zion is coming to New Orleans! #PelicansDraft pic.twitter.com/XvYNvYBd2E

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) June 20, 2019