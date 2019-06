Ο Αρ Τζέι Μπάρετ αναμένεται να είναι η επιλογή των Νικς στην τρίτη θέση του αποψινού ντραφτ.

Ο νεαρός γκαρντ πάντως σίγουρα θα κλέψει τις εντυπώσεις χάρη στη στυλιστική του επιλογή.

Το κοστούμι είναι ροζ και εσωτερικά υπάρχει ο σφένδαμος που χαρακτηρίζει την καναδική σημαία.

