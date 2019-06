Θέλουν Τι Τζέι Ουόρεν οι Μάβερικς! (pic)

Ο 26χρονος φόργουορντ έχει συμβόλαιο έως και το 2022 το οποίο θα του αποφέρει 11,7εκ.δολ. (2019), 10,8εκ.δολ. (2020), 11,7εκ.δολ (2021) και 12,7εκ.δολ (2022).

Μετά το «κυνήγι» του Αλ Χόρφορντ, οι Μάβερικς στρέφουν το ενδιαφέρον τους και για τον Ουόρεν όπως ανέφερε ο Ίαν Μπέγκλι από την SNYtv.

O Ουόρεν είχε φέτος με τους Σανς 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

The Dallas Mavericks are among the teams who have expressed interest in obtaining Phoenix's T.J. Warren via trade, per SNY sources. Opposing teams remain under the belief that Phoenix is open to moving Warren and Josh Jackson, as The Athletic reported.

— Ian Begley (@IanBegley) 20 Ιουνίου 2019