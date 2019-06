Σενάριο που στέλνει τον Κέβιν Λοβ στη Σάρλοτ! (pic)

Συγκεκριμένα υπάρχει σενάριο που εμπλέκει τρεις ομάδες ενόψει και του αποψινού draft. Συγκεκριμένα το νούμερο «5» των Καβαλίερς να καταλήξει στους Χοκς, το «10» των Χοκς και το «12» των Χόρνετς να καταλήξει στο Κλίβελαντ και η ομάδα της Σάρλοτ να πάρει τον Κέβιν Λοβ! Λέτε;

League source confirms 3 team trade scenario discussed between Hawks, Cavs, Hornets. 5th pick to Atlanta, 10th and 12th picks to Cleveland, Kevin Love to Charlotte.

— Basketball Rehab (@BasketballRehab) 20 Ιουνίου 2019