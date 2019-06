Ο Μαρκ Γκασόλ ένιωσε όπως ο... Φρέντι Μέρκιουρι στην παρέλαση των Ράπτορς! (vid)

Ο Ισπανός σέντερ κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα του ΝΒΑ και το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του!

Λίγα 24ωρα μετά το ξέφρενο πάρτι στον Καναδά και την παρέλαση των Ράπτορς, στην οποία βρέθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ο Γκασόλ έγραψε στο twitter:

«Έτσι με είχα στο μυαλό μου... Ευχαριστώ Τορόντο που με έκανες να νιώσω σαν ροκ σταρ για μια ημέρα», βάζοντας μαζί κι ένα βίντεο του Φρέντι Μέρκιουρι.

This is what it looked like in my mind... thank you Toronto for making me feel like a rockstar for a day! pic.twitter.com/PGMJcbW7dO

— Marc Gasol (@MarcGasol) 20 Ιουνίου 2019