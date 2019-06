Μοράντ: «Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος μου hater, άρα μπορώ να αντέξω τα πάντα»

Ο 19χρονος γκαρντ είναι το δεύτερο πιο «καυτό» όνομα του προσεχούς draft, μετά τον Ζάιον Ουίλιαμσον.

Ωστόσο, έχει αρκετούς... πολέμιους, κάτι που δεν τον «ρίχνει» ψυχολογικά, αλλά τού δίνει κίνητρο.

Σε σχετική ερώτηση που είχε στη Συνέντυεξη Τύπου για το draft, απάντησε: «Μού αρέσει η αρνητική ενέργεια, μου δίνει κίνητρο, δεν με ενοχλεί. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος μου hater. Αν μπόρεσα να το αντέξω από εκείνον, μπορώ να το αντέξω από τον καθένα».

Ο Μοράντ αναμένεται να επιλεγεί στο Νο2 από τους Γκρίζλις.

turning negatives into positives RT @BenGolliver: Ja Morant: “I love negative energy, it motivates me. My dad was my first hater.” pic.twitter.com/1usY18PU6E

