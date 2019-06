Ουίλιαμσον: «Προσπαθώ να γίνω ο πρώτος Ζάιον»! (vid)

Τα πολλά εγκωμιαστικά σχόλια που έχουν ακουστεί για ένα από τα πιο τρομερά πρότζεκτ του ΝΒΑ από το ένα αυτί του μπαίνουν, από το άλλο του βγαίνουν!

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον μπορεί να θεωρείται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες της γενιάς του, αλλά την ίδια στιγμή κρατά μικρό καλάθι και αυτό φάνηκε από όσα είπε στη Συνέντευξη Τύπου για το draft του ΝΒΑ.

«Δεν προσπαθώ να ζήσω μέσα από άλλους παίκτες, αλλά να είμαι εγώ. Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

MVP, Rookie of the Year, καλύτερος αμυντικός της χρονιάς, Hall of Famer... Αν δεν συγκρατήσεις τον εαυτό σου γι' αυτά τα στάνταρς, μετά δεν ξέρω για τι παλεύεις. Αν κάποιος δεν έχει τη σωστή νοοτροπία, δεν ξέρω αν παίζει στο σωστό άθλημα.

Είναι ωραία με τις συγκρίσεις κι όλα αυτά, αλλά δεν μένω εκεί. Κοιτάω τον εαυτό μου, δεν προσπαθώ να είμαι κανένας άλλος. Προσπαθώ να γίνω ο πρώτος Ζάιον», ήταν κάποια από τα λόγια που είπε.

Όσο για τα σενάρια που τον στέλνουν στους Πέλικανς, ο ίδιος σχολίασε «ΑΝ πάω, νομίζω πως θα μου αρέσει», και πρόσθεσε: «Αν έχω την τιμή να επιλεγώ στο Νο1, νομίζω τα λόγια δεν θα φτάνουν για να το περιγράψω».