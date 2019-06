Ο Στεφ Κάρι στους Κλίπερς (vid)

Με ένα απίθανο βίντεο προσπάθησαν να δώσουν απάντηση σε μία ερώτηση που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια το μυαλό των μπασκετόφιλων.

Το θα είχε συμβεί αν οι Κλίπερς στο ντραφτ του 2009 είχαν επιλέξει τον Στεφ Κάρι;

Για λίγο, φρόντισαν να αλλάξουν την ιστορία που έχει γραφτεί και να δημιουργήσουν ένα φανταστικό στην κυριολεξία, σενάριο.

Το 2009 οι Κλίπερς είχαν την πρώτη επιλογή στη διαδικασία του ντραφτ και προτίμησαν τον Μπλέικ Γκρίφιν με τον Στεφ Κάρι να επιλέγεται στο Νο7 από τους Ουόριορς.

Πραγματικά εντυπωσιακό βίντεο...

Imagine how different things would be if Steph Curry was drafted No. 1 by the Clippers 10 years ago pic.twitter.com/zrjHgwKFVM

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 Ιουνίου 2019