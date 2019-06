Χάρντεν - Πολ: Το video που εξηγεί πολλά για την κόντρα!

Οι σχέσεις μεταξύ Κρις Πολ και Τζέιμς Χάρντεν είχαν φτάσει στο απροχώρητο και έτσι ο CP3 απαίτησε ανταλλαγή από το front office των Ρόκετς.

Από την πλευρά του Μούσιας φέρεται να είπε τη φράση «ή εγώ ή αυτός».

Ένα παλιό video από ένα timeout δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την κόντρα των 2 παικτών.

Ο Πολ κάτι λέει στον Μούσια και στη συνέχεια πάει να του δώσει το χέρι του. Ο Χάρντεν το κατεβάζει θυμωμένος, ενώ οι δυο τους έχουν έντονο διάλογο που δεν καταλήγει πουθενά.

Δείτε το video που εξηγεί πολλά

It all makes sense now...

(via princejohndouglas/Instagram)pic.twitter.com/ihtshKJ39R

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Ιουνίου 2019