Η... υπόκλιση του Παπαλουκά για την κίνηση μεγαλείου των Ουόριορς (pic)

Οι μεγάλες ομάδες φαίνονται και στις ήττες.

Σε μια φοβερή κίνηση προχώρησαν οι Ουόριορς, οι οποίοι αγόρασαν μια σελίδα σε εφημερίδα του Τορόντο με σκοπό να στείλουν τα συγχαρητήρια στους Ράπτορς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς με ανάρτηση του sto instagram υποκλίθηκε στους... πολεμιστές για την πρωτοβουλία τους.

Δείτε την ανάρτηση

Full page ad in today’s @StarSports section. Classy move by the Golden State Warriors. pic.twitter.com/XtkYCtDAKq

— Alex Ballingall (@aballinga) 17 Ιουνίου 2019