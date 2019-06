Όταν κάποιος είναι πρωταθλητής το δείχνει εντός και εκτός παρκέ. Οι Ουόριορς απέδειξαν το ήθος και το μεγαλείο τους αφού προχώρησαν σε μια εξαιρετική κίνηση. Αγόρασαν μια σελίδα σε εφημερίδα του Τορόντο και σε αυτήν έβαλαν τα συγχαρητήρια τους για τους νέους πρωταθλητές.

Εξαιρετικοί!

Full page ad in today’s @StarSports section. Classy move by the Golden State Warriors. pic.twitter.com/XtkYCtDAKq

— Alex Ballingall (@aballinga) 17 Ιουνίου 2019