Πάουελ στους φιλάθλους: «Κοντά μας σε όλο το... ταξίδι, απολαύστε το πρωτάθλημα» (vid)

Μεθυσμένη πολιτεία θυμίζει το Τορόντο τις τελευταίες μέρες και στην παρέλαση των Ράπτορς για τον τίτλο, ο Πάουελ αποθέωσε τους φίλους των Καναδών.

«Ήσασταν κοντά μας σε κάθε βήμα του δρόμου. Απολαύστε τη στιγμή, απολαύστε το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του ανθρώπου που βοήθησε πολύ στους τελικούς Ανατολής με τους Μπακς.

Δείτε τι είπε

"You guys were along the ride with us every step of the way... Enjoy this moment, enjoy this time, enjoy this championship."@npowell2404's message for all @Raptors fans. #WeTheNorth pic.twitter.com/1sd4azyhe2

— NBA (@NBA) 17 Ιουνίου 2019