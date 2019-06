Ο Ντάνι Γκριν με τα τρίποντά του βοήθησε τους Ράπτορς όλη τη χρονιά.

Την ώρα των πανηγυρισμών πάντως φρόντισε να τραβήξει πάλι τα βλέμματα λόγω του μαλλιού του.

Ο Γκριν στην παρέλαση «έσκασε» με μαλλί μοϊκανού!

Danny Green with the comb out Mohawk for the parade pic.twitter.com/QD7ApmC9Bj

— Kayla Grey (@Kayla_Grey) 17 Ιουνίου 2019