«Όχι» του Ραντλ στους Πέλικανς και... free agent! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του που ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια δολάρια θα γίνει unrestricted free agent.

Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και μάλιστα ύστερα από μια εξαιρετική σεζόν στους Πέλικανς έχοντας κατά μέσο όρο 21,4 πόντους και 8,7 ριμπάουντ με 34,4% στα τρίποντα.

