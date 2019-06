Αστυνομικός επιτέθηκε στον πρόεδρο των Ράπτορς (vid)

Με τη λήξη της αναμέτρησης ο ισχυρός άνδρας των Ράπτορς θέλησε να περάσει στο παρκέ.

Προφανώς ένας αστυνομικός δεν τον αναγνώρισε και δημιουργήθηκε ένταση. Μάλιστα ο αστυνομικός κινήθηκε προς το μέρος του Μασάι Ουζίρι ώσπου μπήκαν στη μέση οι πιο ψύχραιμοι.

#BREAKING: Sheriff's deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z

— Kristofer Noceda (@krisnoceda) 14 Ιουνίου 2019