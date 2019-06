Κάρι: «Δεν θα πόνταρα εναντίον μας για να επιστρέψουμε του χρόνου» (vid)

Η σεζόν τελείωσε στο ΝΒΑ και μεγάλοι νικητές είναι οι Ράπτορς. Οι Ουόριορς πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά εκτός από το ότι είχαν απέναντι τους έναν άξιο αντίπαλο στάθηκαν εξαιρετικά άτυχοι με τους σοβαρούς τραυματισμούς βασικών τους παικτών. Ο Στεφ Κάρι μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε ήρεμος και με καλή διάθεση, εξηγώντας ότι είναι αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα επιστρέψει του χρόνου στην ίδια σκηνή.

«Σκληρός τρόπος να τελειώνεις την σεζόν. Τα συγχαρητήρια μου στο Τορόντο, έκαναν εξαιρετική σειρά. Είναι δύσκολο συναίσθημα να είσαι στην απέναντι πλευρά και να χάνεις στους Τελικούς. Είναι δύσκολο, αλλά το DNA μας και αυτοί που είμαστε, ο χαρακτήρας που έχουμε ως ομάδα μας κάνει αυτό που είμαστε. Δεν θα πόνταρα εναντίον μας να επιστρέψουμε σε αυτή την σκηνή την επόμενη χρονιά. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παλέψαμε μέχρι το τέλος και αυτά τα 5 χρόνια ήταν τέλεια, αλλά σίγουρα δεν πιστεύω ότι τελειώσαν».

"I wouldn't bet against us being back on this stage again next year."

- Steph Curry is confident the Warriors will be back. #NBAFinals pic.twitter.com/lhyQuRDsUL

