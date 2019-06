Γκριν όπως Ουέμπερ: Κάλεσε timeout, ενώ δεν είχε και... αντίο πρωτάθλημα! (vid)

Οι Ράπτορς... καθάρισαν τους Ουόριορς σε ένα συγκλονιστικό Game 6 και πήραν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Ο Κάρι είχε την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά, αλλά αστόχησε και εκεί ο Ντρείμοντ Γκριν θύμισε Κρις Ουέμπερ.

Πήρε την κατοχή, πέφτωντας στο παρκέ και ζήτησε timeout, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. 'Ομως οι Ουόριορς τα είχαν εξαντλήσει και έτσι χρεώθηκε με τεχνική ποινή ο Γκριν.

Ο Λέοναρντ έβαλε τις βολές και οι Καναδοί κλείδωσαν τον τίτλο.

O Γκριν θύμισε Κρις Ουέμπερ το 1993!

Τότε το Micihigan έχασε την τελευταία ελπίδα για έναν τίτλο όταν με το σκορ στο 73-71 (υπέρ του North Carolina), ο C-Webb κατέβασε την μπάλα και στην παγίδα των αντιπάλων ζήτησε timeout, ενώ δεν είχε και έτσι χρεώθηκε με τεχνική ποινή.

Draymond Green pulls a Chris Webber. Calls timeout with none left. Gets a T with 0.9 seconds. Congrats to Toronto. pic.twitter.com/oZR0WG68fy

— DanShort (@DanShort92) 14 Ιουνίου 2019