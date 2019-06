To «άντε γαμ...» των φιλάθλων των Ράπτορς στους γονείς του Κάρι! (vid)

Συμπεριφορά που δεν τους τιμά επέδειξαν φίλοι των Ράπτορς.

Οι υποστηρικτές των Καναδών έβρισαν τους γονείς του Στεφ Κάρι (Ντελ και Σόνια), όταν επέστρεφαν στο ξενοδοχείο.

Η μητέρα του γκαρντ των Ουόριορς μάλιστα ήταν έξαλλη, απαντώντας σε αυτά που της έλεγαν.

Το Game 6 των τελικών γίνεται την Παρασκευή τα ξημερώματα (04:00, Cosmote Sport 4, 14/6).

Raptors fans heckling and swearing at Stephen Curry’s mom outside their hotel pic.twitter.com/lAJi5380GA

— The Render (@TheRenderMedia) 11 Ιουνίου 2019