Οι νικητές για το NBA Basketball School Camp Greece

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Το NBA Basketball School Camp Greece εξελίσσεται σε θεσμό, παρουσιάζοντας το μπάσκετ στην καλύτερη εκδοχή του και ενισχύοντας την παρουσία του ΝΒΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Deree - The American College of Greece θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το NBA Basketball School Camp Greece και το gazzetta.gr δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να κερδίσουν από μία συμμετοχή για το παιδί τους! Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι: FOLLOW τους λογαριασμούς του @gazzetta.gr, του @fourteen_pro και του @deree_acg TAG δύο φίλους σας που είχαν όνειρο να δουν τα παιδιά τους στο NBA Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, στις 12:00, και οι νικητές θα ανακοινωθούν σε αυτό εδώ το post. #JrNBAGreece #JrNBAGreeceBasketballLeague #Deree #ACG #InventYourself

A post shared by Gazzetta.gr (@gazzetta.gr) on Jun 6, 2019 at 4:17am PDT