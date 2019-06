Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έφτασε τους 717 πόντους και άφησε πίσω του, τον Λάρι Μπερντ, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 716 πόντους στους τελικούς.

Επόμενοι στόχοι για τον Κάρι είναι οι Τζορτζ Μάικαν (741π.) και Τζέιμς Ουόρθι (754π.)

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 15th on the #NBAFinals scoring list! #StrengthInNumbers

: ABC : Sportsnet pic.twitter.com/mzqdpTjOfU

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2019