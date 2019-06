«Ρήξη αχίλλειου τένοντα ο Ντουράντ» (pics)

Σύμφωνα με την Ραμόνα Σέλμπουρν και τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, η ζημιά στον Κέβιν Ντουράντ είναι μεγάλη αφού έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, οι Ουόριορς θα ανακοινώσουν και επίσημα την Τρίτη τη διάγνωση για τον KD, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης το λιγότερο έξι μήνες.

