Κερ: «Ο Ντουράντ θα παίξει στο Game 5» (pic)

Πριν λίγες ώρες δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Κέβιν Ντουράντ θα αγωνιστεί στο Game 5 των τελικών και ήρθε η επιβεβαίωση από τον Στιβ Κερ.

Ο προπονητής των πολεμιστών τόνισε πως τις τελευταίες 36 ώρες ο ΚD ανταποκρίνεται καλά και έτσι θα παίξει στο κρίσιμο ματς του Τορόντο.

Οι Ουόριορς θέλουν νίκη για να κάνουν το 3-2 και να μην αφήσουν τους Ράπτορς να πανηγυρίσουν απόψε τον τίτλο.

Steve Kerr on Kevin Durant's workouts over the past 36 hours: "He responded well and, yeah, he's going to play"

— Marc Stein (@TheSteinLine) 10 Ιουνίου 2019