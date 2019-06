Όταν ο Κόμπι... έσωζε τους Λέικερς και... σκότωνε τους Πίστονς! (vid)

Είναι γνωστός για την ικανότητα του να... καθαρίζει στα κρίσιμα.

Ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ... έσωσε για ακόμη μια φορά τους Λέικερς στο Game 2 των τελικών του 2004 με τους Πίστονς και το ΝΒΑ θυμήθηκε την κλασική στιγμή.

Ο Black Mamba με τρίποντο, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η ομάδα του επικράτησε και έκανε το 1-1.

Πάντως στο τέλος της σειράς χαμογέλασε η ομάδα του Μπίλαπς και του Χάμιλτον, η οποία ανέβηκε στον θρόνο.

Εκείνο το τρίποντο όμως του Κόμπι δεν πρόκειται να το ξεχάσουν οι φίλαθλοι των Λέικερς.

In @budweiserusa #LegendaryMoments history... we showcase @kobebryant's GAME-TYING shot that helped lift the @Lakers in Game 2 of the 2004 #NBAFinals pic.twitter.com/tBJSezFZuC

— NBA (@NBA) 8 Ιουνίου 2019