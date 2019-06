Γκριν: «Έχω βρεθεί ξανά στην λάθος πλευρά του 3-1»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν, από την πρώτη στιγμή αυτής της σειράς, είναι ήρεμος και αισιόδοξος και συνεχίζει να είναι και μετά το 3-1 των Ράπτορς. Παραδέχτηκε ότι έχει βρεθεί ξανά σε αυτή την θέση και έδωσε το σύνθημα για την συνέχεια.

«Είναι σημαντικό. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτά που είμαστε ικανοί να κάνουμε. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Έχω βρεθεί ξανά στην λάθος πλευρά του 3-1. Γιατί να μην φτιάξουμε την δική μας ιστορία».

"Why not make our own history?"

Draymond Green has a lot of confidence in his Warriors. #NBAFinals pic.twitter.com/2PGZwdRP5y

