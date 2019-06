«Οι Νετς έχουν χώρο για δύο max συμβόλαια» (pic)

Μετά και το trade που έστειλε τον Κραμπ στους Χοκς, άδειασαν σημαντικό χώρο στο salary cap ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων όπως έγραψε και ο Άντριαν Βοϊναρόφκι. Όπερ και σημαίνει ότι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν δύο max συμβόλαια σε free agents.

Ο ένας από αυτούς αναμένεται να είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ, ενώ υπάρχει δυνατότητα να παραμείνει και ο Ντ' Άντζελο Ράσελ. Εκτός και αν οι Νέτς επιλέξουν κάποιον άλλον παίκτη δίπλα στο Uncle Drew.

Brooklyn is clearing $18M in additional salary cap space for July, which gives the Nets $46M in salary cap space to sign a max free agent and even retain restricted free agent D'Angelo Russell. Without Russell, the Nets have two max salary slots. https://t.co/diOiBOkhOZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Ιουνίου 2019