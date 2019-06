Η έκπληξη του Τζάρεν Τζάκσον στον Γκασόλ (vid)

Ο λόγος για τον Τζάρεν Τζάκσον των Μέμφις Γκρίζλις, ο οποίος... αιφνιδίασε τον πρώην συμπαίκτη του στην ομάδα του Τενεσί κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Ράπτορς.

Την ώρα που ο Ισπανός σέντερ καθόταν αμέριμνος, ο Τζάκσον τον αγκάλιασε και φυσικά ο Γκασόλ χάρηκε και με το παραπάνω που τον είδε «φάντη μπαστούνι» στην «ORACLE Arena».

The @memgrizz reunion!@jarenjacksonjr surprised former teammate @MarcGasol at #NBAFinals media availability ☺️ pic.twitter.com/kaQwUSk6EU

— ESPN (@espn) 7 Ιουνίου 2019