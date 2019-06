Τόμπσον: «Δεν ξέρω τι θα φάω απόψε, πώς να γνωρίζω τι θα γίνει στο ματς;» (vid)

Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς απουσίασε από την 3η αναμέτρηση της σειράς και όπως αποδείχθηκε η απουσία του έγινε και με το παραπάνω αισθητή στην ομάδα του.

Βέβαια όταν ρώτησαν για το πώς περιμένει τον εαυτό του, είπε χαρακτηριστικά: «Εδώ καλά καλά δεν ξέρω τι θα φάω απόψε, οπότε δεν μπορώ να πω τι θα γίνει στο Game 4. To μόνο που θέλω είναι να κάνω μια καλή προπόνηση και να είμαι έτοιμος ώστε να κανουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι».

Reporter: "Can we expect a Game 6 Klay performance in Game 4?"



Klay: "My man, I don’t even know what I’m going to do for dinner tonight." #NBAFinals pic.twitter.com/kOIcsxeQRS

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 6 Ιουνίου 2019