Άνεμος αλλαγής φυσά στο Χιούστον, μετά από ακόμα μια σεζόν χωρίς τίτλο.

Οι Ρόκετς ανακοίνωσαν πως άλλαξαν τον δεύτερο λογότυπο τους και το παρουσίασαν στον κόσμο τους.

Επιπλέον έκαναν γνωστό πως οι νέες φανέλες τους θα αποκαλυφθούν στις 20 Ιουνίου.

Check out our new Secondary Logo! Our Rockets "R" Primary Logo will stay the same.

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 6 Ιουνίου 2019