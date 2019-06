Οι Ράπτορς έγιναν η τρίτη ομάδα στην ιστορία που σούταρε με τόσο υψηλά ποσοστά

Η ομάδα του Τορόντο πήρε πίσω το πλεονέκτημα της έδρας χάρη στη νίκη στην έδρα των Ουόριορς.

Οι Ράπτορς στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχαν εκπληκτικά ποσοστά αφού σούταραν με 50% εντός πεδιάς, 40% στα τρίποντα και 90% στις βολές.

Κάτι παρόμοιο έχουν καταφέρει σε τελικούς μόνο οι Σέλτικς το 1986 και οι Ουόριορς το 2017.

The Raptors are the 3rd team in Finals history to shoot 50% from the field, 40% from three and 90% from the free throw line, joining the Warriors in 2017 and the Celtics in 1986. pic.twitter.com/fQEVeWrMsk

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 Ιουνίου 2019