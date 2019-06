Game 3: Οι Metallica θα παίξουν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ! (pic & vid)

Eτοιμαστείτε για Metallica στο Game 3 των τελικών (04:00, 6/6, Cosmote Sport 4).

Δύο από τα μέλη του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής Τζέιμς Χέτφιλντ και ο κιθαρίστας Κερκ Χάμετ θα παίξουν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στον 3ο τελικό.

Αυτό είχαν κάνει και το 2015, στο Game 5 των Ουόριορς κόντρα στους Καβς.

Look for James and Kirk to perform the National Anthem before tip off tomorrow as the @Warriors host the @Raptors for Game 3 of the #NBAFinals. The Canadian National Anthem will be performed by @TenilleArts. Tune in early to ABC in the U.S. and Sportsnet in Canada to watch! pic.twitter.com/sV3uCXcWr5

— Metallica (@Metallica) 4 Ιουνίου 2019