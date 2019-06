Θέλουν να «δέσουν» τον Μπιρτς στο Ορλάντο, ενδιαφέρον και από 76ers! (pic)

Ο πάλαι ποτέ παίκτης του ολυμπιακού αγωνίστηκε φέτος σε 50 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 4,8 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά 12,9 λεπτά συμμετοχής.

Αν μη τι άλλο... χρειάζονται τέτοιοι παίκτες στο rotation των ομάδων του ΝΒΑ, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που δεν... κοστίζουν κιόλας. Φέτος έλαβε 1,3 εκατομμύρια δολάρια και στο Ορλάντο θα ήθελαν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Βέβαια δεν είναι η... μοναδική ομάδα που θέλει τον Καναδό σέντερ, αφού φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον και η Φιλαντέλφια!

The Magic hope to re-sign Khem Birch this off-season, the Sixers are also expected to show interest, per Shams.

