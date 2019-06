Drake: O άνθρωπος των playoffs του ΝΒΑ, δεν παίζει μπάσκετ! (pics & vids)

Ακόμα μια μεγάλη σεζόν του ΝΒΑ φτάνει σταδιακά στο τέλος της και τα playoffs για ακόμα μια φορά ήταν συναρπαστικά. Εδώ στην Ελλάδα δώσαμε λίγο παραπάνω προσοχή στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς, οι «μάχες» ήταν εξαιρετικές και το μπάσκετ που απολαύσαμε στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό που έχει μείνει πάντως δεν είναι το μπάσκετ που απολαύσαμε. Αν γυρίσει κάποιος τον χρόνο πίσω και σκεφτεί τι έχει δει μέχρι εδώ... δυστυχώς για το άθλημα ένας άνθρωπος και ένα όνομα έρχεται στο μυαλό.

O Drake, ο πασίγνωστος ράπερ και γνωστός οπαδός των Ράπτορς έχει καταφέρει με τα καμώματα του στα playoffs να εκνευρίσει ολόκληρη την λίγκα, παίκτες, προπονητές και οπαδούς. Τι και αν το ίδιο το ΝΒΑ αποφάσισε να μιλήσει με την ομάδα του Τορόντο, για να βάλει κάποια όρια στον Drake η κατάσταση μυρίζει... μπαρούτι και η προσπάθεια του να προκαλέσει σε κάθε ματς ρίχνει και άλλο λάδι στην φωτιά.

Τρολάρει με αυτά που φοράει, μιλάει στους παίκτες, μπαίνει στο παρκέ, απαντάει στο instagram και γενικά έχει μια συμπεριφορά που έχει κάνει άπαντες να θέλουν να του... απαντήσουν. Αυτό έγινε φανερό και από τους Ουόριορς, που είναι οι τελευταίοι στην σειρά, που ναι μεν μπήκαν πιο προετοιμασμένοι σε αυτό το... παιχνίδι, αλλά και εκείνοι με την σειρά τους εκνευρίζονται και έρχονται σε σύγκρουση μαζί του. Στο Game 1 ήταν ο Γκριν που αντάλλαξε κουβέντες μαζί του, ενώ στο Game 2 Ντουράντ και Τόμπσον περίμεναν στον διάδρομο και του τόνισαν ότι τον περιμένουν στο Όκλαντ, ενώ τον είπαν και βλάκα.

Από την πλευρά του ο Drake είναι ασταμάτητος. Προφανώς εκμεταλλεύεται τον ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομα του και προσπαθεί να το φτάσει μέχρι τα άκρα. Κατά την διάρκεια των playoffs έχουν γίνει πάρα πολλά, ο ράπερ έχει κάνει διάφορα και το gazzetta.gr παρουσιάζει πως φτάσαμε μέχρι την σφοδρή «σύγκρουση» με τους Πρωταθλητές.

Όλα ξεκίνησαν από την σειρά με τους Σίξερς, όπου ο Drake... άνοιξε κουβέντα με τον Εμπίντ και άρχισε να κάνει... αεροπλανάκια για να τον πικάρει. Ο παίκτης του απάντησε, αλλά ο αποκλεισμός δεν άφησε πολλά περιθώρια στην κόντρα να φουντώσει, με τους Μπακς και τους Τελικούς της Ανατολής να είναι εκείνο το σημείο που τα... καραγκιοζιλίκια του ράπερ πήραν έκταση.

Drake was trolling Embiid while the Raptors were smacking the Sixers pic.twitter.com/2VxxXy6EZe

Η σειρά με τους Σίξερς τελείωσε και εκείνη με τους Μπακς ήταν η επόμενη, όπου ο ράπερ έδωσε ρεσιτάλ. Έκανε τα πάντα για να τραβήξει την προσοχή και τα κατάφερε. Χαιρετούσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γελούσε στις χαμένες βολές του, μιλούσε στους παίκτες, φώναζε, μέχρι που μπήκε στο παρκέ για να κάνει μασάζ στον προπονητή των Ράπτορς. Απίθανα πράγματα, που έκαναν μέχρι και τον Μπούντενχόλζερ να χάσει την ψυχραιμία του και να ζητήσει από την ομάδα να κάνει κάτι με αυτό.

Drake was in his feelings all night long in Game 3 pic.twitter.com/1N7GewUHdg

If I did what Drake just did at a Raptors game I would be tackled by no fewer than 14 people ...

Nick Nurse didn’t even notice. Time to just him as assistant coach/hype man and be done with it. pic.twitter.com/zDcTpOHzUu

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) 22 Μαΐου 2019