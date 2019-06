Kαι κάπως έτσι, ο Αντρέ Ιγκουοντάλα τελείωσε το όνειρο των Ράπτορς για το 2-0. Το σουτ με το οποίο κλείδωσε το 1-1 για τους πρωταθλητές:

Andre Iguodala extends the lead and the @warriors hold on to even the series 1-1! #NBAFinals

Final in Game 2:#StrengthInNumbers 109#WeTheNorth 104 pic.twitter.com/BwjMtWkk5L

— NBA (@NBA) June 3, 2019