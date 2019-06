Έχει μάθει δίπλα στον άντρα της, Ντουέιν Ουέιντ η Γκάμπριελ Γιούνιον.

Η γνωστή ηθοποιός δεν πτοήθηκε από τον Flash που την πείραζε με το κινητό και δεν είχε πρόβλημα να στείλει τη μπάλα συστημένη στο διχτάκι.

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά τις τελευταίες μέρες.

You can't get @itsgabrielleu off her game

(via @DwyaneWade) pic.twitter.com/nSFjSUBHgS

— ESPN (@espn) 2 Ιουνίου 2019