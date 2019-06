Φοβερά πράγματα κάνει το τελευταίο διάστημα ο Στεφ Κάρι.

Ο σταρ των Ουόριορς μετρά 6 σερί 30άρες και το ΝΒΑ διάλεξε τα καλύτερα του σε αυτό το διάστημα.

Δείτε τον Στεφ σε δράση.

@StephenCurry30's TOP PLAYS from his 6 consecutive #NBAPlayoffs games of 30+ PTS! #StrengthInNumbers

GSW 0-1 TOR, Game 2

8:00pm/et - Sunday, 6/2

ABC TSN pic.twitter.com/jjkWEYYXER

— NBA (@NBA) 1 Ιουνίου 2019