MVP του «Shaqtin’ a Fool» ο Εμπίντ! (vids)

Ο Τζοέλ Εμπίντ έχει την τιμητική του στο νέο επεισόδιο του Shaqtin’ a Fool.

O Σακίλ Ο'Νίλ έδωσε το βραβείο του MVP της εκπομπής στον παίκτη των Σίξερς.

'Ετσι κορυφαίος γκαφατζής για τη σεζόν που πέρασε είναι ο Καμερουνέζος που νίκησε τους Στίβενσον, ΛεΜπρόν και Τάκερ

Απολαύστε τις υποψηφιότητες και τον νικητή.

Take another look at the nominees for 2018-19 #ShaqtinMVP!

Who gets your vote? pic.twitter.com/0xyODC3Oo6

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 2 Ιουνίου 2019