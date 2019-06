Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Ντρέιμοντ Γκριν στα φετινά playoffs.

O φόργουορντ των Ουόριορς έφτασε τα 5 triple double, μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Ο τελευταίος που είχε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό είναι ο τεράστιος Μάτζικ Τζόνσον το 1984

.@Money23Green's five triple-doubles this postseason is the most since Magic Johnson in 1984! #StrengthInNumbers #NBAFinals

GSW 0-1 TOR, Game 2

8:00pm/et - Sunday, 6/2

ABC TSN pic.twitter.com/KMJSiy9lGV

— NBA (@NBA) 2 Ιουνίου 2019