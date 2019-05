Ουόριορς: Πρώτη φορά χάνουν στο Game 1 επί Κερ! (pic)

Έβρισκαν τον τρόπο να παίρνουν τη νίκη στο Game 1 των τελικών, από τότε που έγινε προπονητής τους ο Κερ. Αυτό όμως άλλαξε φέτος, αφού για πρώτη φορά επί Κερ, οι πρωταθλητές έχασαν το Game 1 από τους Ράπτορς..

Αυτή είναι η 5η σειρά που το Γκόλντεν Στέιτ μένει πίσω με 1-0 με τον Κερ στον πάγκο. Στις προηγούμενες 4 σειρές, στο τέλος πανηγύρισαν οι Ουόριορς.

Μένει να δούμε αν θα συνεχίσουν την παράδοση τους.

Tonight was the Warriors first loss in Game 1 of the NBA Finals under Steve Kerr (first Game 1 on the road). It also snaps an NBA record 12 consecutive series opening wins for Golden State.

This is the 5th series the Warriors have trailed under Kerr...they won the previous 4. pic.twitter.com/uhur4hc4fB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Μαΐου 2019