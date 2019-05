Κάζινς: «Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο» (vid)

Ο Κάζινς επέστρεψε στην δράση, μετά το τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και παρόλο που οι Ουόριορς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ράπτορς δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτό.

Ο σέντερ της ομάδας του Όκλαντ είχε τραυματιστεί στις 15 Απριλίου, έπαιξε 8 λεπτά και σε αυτά είχε 2 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

«Ένιωσα καλά. Ένιωσα καλά με την ενέργεια σήμερα. Το έχω πει και θα το πω ξανά. Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο. Το να είμαι στο παρκέ σήμερα, με αυτή την ατμόσφαιρα ήταν τέλειο. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος του και απολαμβάνω την στιγμή».

"It felt good to be a part of that energy tonight."

