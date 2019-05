Ρόκετς-Ντ'Αντόνι: Δεν τα...βρήκαν για ανανέωση (pic)

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Μάικ Ντ'Αντόνι στους Ρόκετς. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι δυο πλευρές δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε συμφωνία για το νέο συμβόλαιο.

Το συμβόλαιο του Ντ'Αντόνι λήγει το καλοκαίρι του 2019, ενώ στον πάγκο του Χιούστον βρίσκεται από το 2016.

Στις 2 τελευταίες σεζόν η ομάδα του αποκλείστηκε από τους Ουόριορς στα playoffs.

Πάντως η ομάδα έχει μπει σε rebuild mode, αφού όλοι είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή εκτός από τον ηγέτη Τζέιμς Χάρντεν.

Houston Rockets coach Mike D’Antoni has ended talks with management on a contract extension, league sources tell ESPN. D’Antoni plans to complete the final season of his deal in 2019-20. Story soon on ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Μαΐου 2019