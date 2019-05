Σιάκαμ: Στην... εξίσωση με Τζαμπάρ και Ολάζουον! (pic)

Εκπληκτικός ήταν ο Πασκάλ Σιακάμ στον πρώτο τελικό των Ράπτορς με τους Ουόριορς.

Ο φόργουορντ των Ράπτορς είχε 32 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Μάλιστα έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία των τελικών με 30+ πόντους σε πρώτο παιχνίδι τελικών με 3 χρόνια καριέρας στη λίγκα.

Οι άλλοι 4 είναι οι σπουδαίοι Τζαμπάρ, Έρβινγκ, Ολάζουον και Ντάνκαν.

