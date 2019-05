Κάρι: O μοναδικός με 100 τρίποντα σε Τελικούς! (pic)

Είναι ο μεγαλύτερος σουτέρ όλων των εποχών; Πιθανότατα για πολλούς η απάντηση είναι... ναι.

O Στεφ Κάρι φροντίζει να συντηρεί τον μύθο του και το κάνει μέσα στο παρκέ με τον καλύτερο τρόπο. Με τα 4 τρίποντα που έβαλε κόντρα στους Ράπτορς έφτασε τα 100 σε Τελικούς, με τον ΛεΜπρον Τζέιμς να ακολουθεί στην λίστα με 86 και την τριάδα ολοκληρώνει ο Κλέι Τόμπσον με 62.

#Warriors star Stephen Curry is now the only player in history to make 100 career threes in the #NBAFinals. Follow @SportingGreenSF for more coverage of Game 1. pic.twitter.com/1tdFmgR3YY

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 31 Μαΐου 2019