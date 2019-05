Λίγες ώρες έμειναν πριν το Game 1 (04:00, Cosmote Sport 4) των τελικών του ΝΒΑ.

Οι Ουόριορς έφτιαξαν ένα όμορφο video για το ματς που θα ανοίξει τη σειρά και ξεχωρίζουν οι πανηγυρισμοί στο Τορόντο μετά την πρόκριση κόντρα στους Μπακς.

Δείτε το video των Καναδών

It goes down tonight. #WeTheNorth pic.twitter.com/hubeu6hKCz

— Toronto Raptors (@Raptors) 30 Μαΐου 2019