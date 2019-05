O Κερ έχει έτοιμο πλάνο αν του επιτεθεί ο Drake για... μασάζ! (vid)

Ο Drake έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του την ίδια προσοχή με τους πρωταγωνιστές των Τελικών και οι συζητήσεις γύρω από το όνομα του συνεχίζονται. Ο Στιβ Κερ συνεχίζει να σχολιάζει με χιούμορ τον γνωστό ράπερ και αυτή την φορά τόνισε ότι ο βοηθός του θα είναι υπεύθυνος για να τον προστατέψει από το... μασάζ του τραγουδιστή.

O Drake είχε τρίψει τους ώμους του προπονητή των Ράπτορς, αλλά ο Κερ δεν ανησυχεί. Σχολίασε ότι θα βάλει τον Μάικ Μπράουν να τον βγάλει έξω.

Steve Kerr has a plan in case Drake tries to rub his shoulders.

