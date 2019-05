Είναι η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, άρα το μπάσκετ ρέει στις... φλέβες της.

H Gianna για άλλη μια φορά έδειξε το ταλέντο της, αφού σκόραρε με έξοχο step-back τρίποντο.

Σίγουρα ο Black Mamba θα ήταν περήφανος.

Gianna Bryant with the step back 3! She has her dad @kobebryant's full repertoire

(via @BallerTV) pic.twitter.com/C7Nb9JLSQK

— ESPN (@espn) 29 Μαΐου 2019