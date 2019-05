Έτοιμος να ξεπεράσει τον Τζόρνταν είναι ο Λέοναρντ (pic)

Ο ηγέτης των Ράπτορς κάνει εντυπωσιακά playtoffs φέτος, έχοντας πετύχει σε 11 παιχνίδια 30 και πλέον πόντους. Μπροστά του υπάρχουν μόνο ο Χακίμ Ολάζιουν με 12 το 1995 και τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν που το έχει καταφέρει 12 φορές το 1990 και 13 το 1989. Αν σκεφτούμε πως στους τελικούς ανάμεσα στους Ράπτορς και τους Ουόριορς θα γίνουν το λιγότερο 4 παιχνίδια, ο Λέοναρντ είναι πανέτοιμος να γράψει ιστορία και να πετύχει κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν είχε πετύχει.

Kawhi Leonard has 11 games with at least 30 points in the 2019 #NBAPlayoffs. The only players in postseason history with more such games prior to the Finals are Michael Jordan (13 in 1989, 12 in 1990) and Hakeem Olajuwon (12 in 1995). pic.twitter.com/6rUUpVHIan

— NBA.com/Stats (@nbastats) May 28, 2019